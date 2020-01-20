Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой
Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
Таким образом политик поздравил украинцев с Крещением, не упустив возможности затронуть тему политики.
"Пусть иорданская вода выгонит с Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир", — написал бывший президент в фейсбуке.
Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.
Источник: Strana.ua
10:10