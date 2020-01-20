Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила государственная погранслужба Украины.



"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы", — отметили в пресс-службе.



По информации ведомства, в отношении одного из россиянин сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Актер посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией.



"Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также проинформировали о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе", — говорится в сообщении.



Еще трое россиян не смогли объяснить цели пребывания в стране.



Погранслужба не уточнила фамилии артистов, которым отказали во въезде на Украину.



При этом на сайте городской афиши afisha.zp.ua указано, что в воскресенье в дворце культуры "Днепроспецсталь" должен пройти спектакль "Идея фикс" с участием актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Информации о том, что спектакль отменен, пока нет.



В свою очередь, Башаров заявил РИА Новости, что спектакль отменили несколько дней назад. "Мы никуда не ездили, я дома", - сказал агентству актер.



Вместе с тем издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что въезд в Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность и цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также один сопровождавший их человек.

