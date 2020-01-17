США должны улучшить отношения с Россией в 2020 году

Возможно, в Вашингтоне относятся к Владимиру Путину как к изгою, однако это не означает, что американо-российские отношения должны постоянно находится в состоянии взаимной подозрительности. Поскольку Россия имеет в своем арсенале более 6 тысяч ядерных боеголовок, обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а ее президент очень хочет вновь сделать Россию великой державой, Вашингтон не может позволить себе такую роскошь, пытаясь выдавить Москву на обочину.

Можно только надеяться на то, что 2020 год принесет определенную стабильность в более широкие отношения между Вашингтоном и Москвой. Но, как гласит старая поговорка, надежда — это еще не политика. Чтобы избежать любого дальнейшего ухудшения отношений, администрация Трампа должна позаимствовать страницу из европейского сценария — она может оказывать сопротивление Москве, когда это нужно, но ей следует также искать области сотрудничества и консультаций, когда это возможно.



После почти шести лет действия санкций в отношении Москвы, принятых в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины, и Франция, и Германия признали, что с Россией нужно поддерживать отношения независимо от того, нравится это им, или нет. Желание президента Франции Эмманюэля Макрона перевернуть эту страницу в отношениях Европы с Россией является оправданным шагом из области прагматичной дипломатии в отношениях с державой, которая никуда не уходит. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не является «голубем», когда речь заходит о России, однако ее недавний визит в российскую столицу является свидетельством того, что определенная холодность в отношениях не означает, что диалог нужно выбросить в мусорный ящик.



Что касается Вашингтона, то ему, конечно же, проще сказать подобные вещи, чем сделать. Назвать нынешние отношения проблемными, неполноценными или непродуктивными было бы преуменьшением века. Холодные, опасные и крайне конкурентные — вот более точное описание.



Вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года все еще свежо в памяти, и поэтому город Вашингтон, округ Колумбия, является недружелюбным местом для российских дипломатов, и их присутствие там нежелательно. Работающие в посольстве в Москве американцы часто становятся объектами слежки или на них оказывается давление. Плотный туман висит над любым дипломатическим взаимодействием, и при этом нормальное деловое общение на уровне глав государств часто освещается в мрачных или конспирологических тонах.



Политические споры между обеими столицами, разумеется, тоже не помогают. Разногласий между Вашингтоном и Москвой пруд пруди — от небольших (жалобы России на затягивание выдачи виз) до значительных (возникающая гонка вооружений 21-го века проходит с использованием более продвинутых ракетных технологий). Хотя нынешнее противоборство значительно менее серьезно, чем американо-российское соперничество времен холодной войны, отношения между двумя странами, несомненно, находятся на самой низкой точке с момента развала Советского Союза 30 лет назад.



Сложившаяся ситуация особых надежд не внушает, но ее еще можно развернуть в другом направлении, если оба государства найдут в себе мужество для того, чтобы установить контакт друг с другом, и сделают это с ясным взором и трезвым умом. Прежде всего, бывший заместитель госсекретаря Джон Салливан (John Sullivan), похоже, готов, по крайней мере, посвятить свою работу в качестве нового посла Вашингтона в Москве тому, чтобы блокировать дальнейшее ухудшение отношений. Если таковым является намерение Салливана, то с его стороны было бы мудрым шагом попытаться сохранить отношения между двумя странами, поскольку они слишком важны для обеих стран, и их нельзя пустить под откос.



Вот что написал бывший посол США Джон Хантсман в своем прощальном письме в августе прошлого года: «Хотя многие разделяющие нас (США и Россию) вопросы является непримиримыми, существуют общие интересы, которые мы не можем игнорировать». Если кто-то проявляет пассивность и упускает возникшую возможность совместной работы, то это следовало бы назвать служебным проступком. Задача любого американского дипломата состоит в том, чтобы заниматься поиском таких возможностей, какими бы редкими они ни были, но всегда в таком случае нужно прежде всего учитывать национальные интересы Соединенных Штатов.



Несмотря на длинный список различий, Вашингтон и Москва имеют также набор одинаковых целей. Не допустить возобновления гонки вооружений, которая усилит взаимную напряженность, внесет в мир опасное количество стратегической непредсказуемости, а также уменьшит ту самую транспарентность, в которой нуждаются обе ядерные сверхдержавы при разработке планов на будущее, — это первая повестка, которой должны заняться обе стороны.



Самым быстрым путем к реализации этой цели может быть продление договора СНВ-3 — это последнее остающееся ядерное соглашение, которое не дает американским и российским запасам ядерного оружия выйти из-под контроля — еще на пять лет, а это время нужно будет использовать для начала более всеобъемлющего (и тернистого) диалога в области контроля над вооружениями. Путин уже поддержал идею о продлении договора СНВ-3, срок действия которого истекает примерно через год, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тоже должен согласиться с этим предложением в 2020 году.



Борьба против терроризма — это еще одна сфера общих интересов. Службы безопасности Соединенных Штатов и России, вероятно, соперничают друг с другом, однако они находятся на одной стороне в борьбе против таких организаций как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России — прим. редакции ИноСМИ), двух террористических группировок, которые на словах и на деле продемонстрировали свое намерение причинить вред гражданам обоих государств.



На самом деле, 30 декабря Путин позвонил Трампу и поблагодарил Вашингтон за предоставленную информацию, которая помогла российским правоохранительным органам предотвратить террористическую атаку в Санкт-Петербурге.



Сотрудничество разведок в борьбе против общих угроз — это реализм в его лучшем проявлении, оно позволяет не только добиваться конкретных результатов в области безопасности, но также может со временем способствовать укреплению доброй воли у обеих сторон и повлиять на другие аспекты более широкого сотрудничества. Обмен разведывательной информацией по терроризму должен быть продолжен и расширен, если это будет необходимо. Тысячи российских граждан стали членами группировки «Исламское государство» в предыдущие пять лет, и поэтому Москва очень сильно заинтересована в укреплении подобных связей.



Что касается американо-российских отношений, то особых поводов для радости в 2019 году не было. Президент Трамп поступает правильно, не отказываясь от своего намерения улучшить отношения с Кремлем, однако вашингтонский консенсус продолжает с подозрением относиться даже к самым незначительным дипломатическим контактам с российской стороной.



Эта ситуация должна быть изменена в 2020 году. Позиции Соединенных Штатов и России могут значительно отличаться друг от друга по самым разным международным вопросам, однако наличие подобных различий не может служить достаточным оправданием для того, чтобы быть близорукими.



Источник: The Federalist

