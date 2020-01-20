Украинцам больше не нужно расписываться в квинтанциях при обмене валюты

Нацбанк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций во время операций по обмену валюты и отменил для ФОПов запрет использовать бизнес-счета в личных целях.



Пресс-служба НБУ сообщает, что регулятор предусмотрел создание электронных расчетных документов при осуществлении валютно-обменных операций. По форме и содержанию документы аналогичны бумажным. Нацбанк также отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира, клиента и оттиск штампа.



Изменения внесены в соответствии с обновлениями в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", вступившим в силу 19 апреля.

