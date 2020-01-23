Любовь к кальянам оказалась смертельно опасной

Эксперименты с грызунами показали: курение кальяна значительно повышает риск образования тромбов, передает ТАСС. Исследование проводил Техасский университет. Ученые подвергали грызунов воздействию дыма кальяна. Они попытались приблизить условия к реальным. Использовались две популярные марки табачных смесей для кальянов. Мыши проводили внутри специальной клетки примерно столько же времени, которое курильщики тратят на один кальян.



При этом после каждой сессии курения специалисты оценивали состояние грызунов, а также замеряли концентрацию производных никотина и прочих токсинов в крови животных. Отдельно ученых интересовали изменения в состоянии сосудов и крови. Оказалось, кальян сильно влиял на свертываемость крови. Так, порезы на хвосте грызунов затягивались аномально быстро - несколько секунд против пяти минут нормы.



Это говорило о росте риска спонтанного формирования тромбов в сосудах. Исследователи полагают: котинин, один из продуктов разложения никотина, меняет работу тромбоцитов, заставляя их быстрее "склеиваться" друг с другом.

