Грецкие орехи полезны для микрофлоры кишечника

Новое исследование показало: орехи положительно влияют на бактерии, связанные с состоянием сердца человека. Университетом Пенсильвании был проведен эксперимент, в рамках которого 40 тучным добровольцам 30-65 лет в произвольном порядке предложили одну из трех диет. Все диеты объединяло то, что в них была снижена концентрация насыщенных жиров.



Первая диета включала цельные грецкие орехи, вторая включала одинаковое количество альфа-линоленовой кислоты (ALA) и полиненасыщенных жирных кислот без грецких орехов, а третья - частично замещала олеиновую кислоту (другую жирную кислоту) тем же количеством ALA, что содержалась в грецких орехах, но без самих орехов. Во всех трех диетах грецкие орехи или растительные масла заменяли насыщенные жиры, и все участники следовали каждой диете в течение шести недель с перерывом между диетами.



Оказалось, диета с орехами увеличила популяцию полезных бактерий, включая Roseburia (защищает внутреннюю выстилку кишечника), Eubacteria eligens (связаны с уровнем кровяного давления) и Butyricicoccus. При этом изменения микрофлоры коррелировали с изменениями риска сердечных заболеваний. Также происходило снижение артериального давления, показателей общего холестерина и холестерина низкой плотности. Остальные две диеты не производили такого эффекта, отмечает News-medical.net.



По словам ученых, цельные орехи поставляют в тело жирные кислоты, клетчатку и биологически активные соединения. Все они важны для питания кишечных бактерий, которые могут генерировать полезные для организма соединения.

