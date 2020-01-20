Первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров

Первые 100 поездов прошли по Крымскому мосту и перевезли на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Как отмечается, пик пассажиропотока пришёлся на 3 января, когда под железнодорожной аркой проехали 2,8 тыс. человек.



«100 пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, юбилейным, сотым по счёту стал поезд, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив 19 января в 23:10.



23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста. По его словам, грузовые перевозки начнутся с 1 июля.

