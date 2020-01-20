Иран передаст Киеву информацию с черных ящиков разбившегося Boeing

Иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Информация черных ящиков [потерпевшего катастрофу] украинского самолета будет отправлена для исследования в Киев", - цитирует Резайефара в понедельник агентство Tasnim. По его словам, предоставляемая Ираном информация бортовых самописцев будет "прочитана с использованием опыта экспертизы Франции, Канады и США".



Чиновник отметил, что этот шаг Тегеран предпринимает "в ответ на запрос украинского правительства".



Резайефар 19 января заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы. Как сообщил 20 января официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, Тегеран направил в Киев министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами с письмом президента Ирана Хасана Роухани главе Украины Владимиру Зеленскому по поводу крушения Boeing.



