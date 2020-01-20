Украина откроет посольство в Албании

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в 2020 году планируется открыть посольство Украины в Албании.



"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой.



В настоящее время дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.

