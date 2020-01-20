Миллиардеры оказались богаче более чем половины человечества

Состояние 2153 миллиардеров превысило совокупный капитал 59% человечества. Об этом свидетельствует исследование благотворительной организации Oxfam, опубликованные в понедельник, 20 января.



Миллиардеры владеют таким капиталом, как 4,6 миллиарда людей вместе взятые.



Если бы человек ежедневно откладывал по 10 тысяч долларов с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до нашей эры), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера, который входит в топ-5 самых богатых, подсчитали эксперты.



Совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки вместе взятых. По мнению исследователей, в основе такого неравенства лежит "ущербная и сексистская экономическая система", так как большинством миллиардеров являются мужчины, а женщины в современном мире занимаются так называемым неоплачиваемым трудом (домашняя уборка, готовка, уход за детьми, больными и стариками) и работают на низкооплачиваемых работах.



Исследователи призывают мировые правительства построить такую экономическую систему, которая будет вознаграждать людей за труд, приносящий реальную пользу обществу, а не поощрять бесконечную погоню за прибылью и богатством. Этого можно добиться за счет инвестиций в национальные системы здравоохранения и введения прогрессивной шкалы налогообложения.

