«Полезная программа»: как выбрать киви?

Во вторник, 21 января, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный киви. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличаются разные сорта этого экзотического фрукта, как можно применять киви в кулинарии и косметологи и на что стоит обратить внимание, чтобы выбрать спелые плоды.



Ученые Бейлорского университета в Далласе изучили свойства 27 фруктов, чтобы понять, какие являются самыми полезными для нашего организма. Исследование показало, что самый ценный фрукт – киви. В нем содержится даже больше витамина С, чем в лимоне.



«В киви много питательных веществ, в том числе – витаминов С, К, Е, фолиевой кислоты и калия, – рассказывает диетолог Борис Скачко. – Один киви средних размеров восполняет ежедневную норму витамина С в организме. Фрукт богат клетчаткой, поэтому благотворно влияет на работу желудка. Содержащийся в нем в большом количестве серотонин улучшает память, настроение и нормализует аппетит. Киви особенно полезен людям пожилого возраста: он снижает давление и выводит из организма «плохой» холестерин. Кроме того, киви укрепляет стенки сосудов и тормозит образование тромбов. Однако есть и противопоказания к его употреблению. Киви не рекомендуется людям, склонным к аллергии. А также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта».



Как лучше есть киви – с кожурой или без? Правда ли, что этот фрукт способствует похудению? Можно ли его засушить или завялить в домашних условиях? Как применяют киви в народной медицине и косметологии? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по экзотическим фруктам Любовь Харченко, шеф-повар Сергей Шелестов. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Ирина Юсупова.



«Киви – один из самых любимых фруктов, – признается Ирина. – Я его добавляю в салаты, в мороженое, использую как основу для косметических масок. Он прекрасно отбеливает лицо, избавляет от пигментных пятен и укрепляет сосуды. Благодаря «Полезной программе» я впервые открыла для себя новые сорта киви. Даже не представляла, что их существует так много. Особенно понравился сорт «Актинидия». В супермаркете точно прошла бы мимо, но, поверьте, его стоит попробовать! В этих маленьких плодах соединились вместе вкусы киви, манго и маракуйи. А еще, оказывается, бывает «золотой» киви, у которого мякоть не зеленого, а желтого цвета!»



Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный киви, смотрите завтра, 21 января, в 10:00 на телеканале «Интер».





Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 22 января, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе мелкой рыбы.

На карельском языке мойва называется «maima», а на финском – «maiva». И переводится это как «мелкая рыбка для ловли трески». В то же время мойва является лидером украинского рынка по соотношению «цена – польза». Конечно, при условии, что она свежая, качественная и приготовленная способом, который позволяет сохранить максимум витаминов и микроэлементов. От чего зависит качество блюда, приготовленного из мелкой рыбки: от умений кулинара или от качества продукции? Какой способ приготовления рыбы позволит сохранить больше полезных веществ? Как правильно размораживать мойву? Что делать, если она горчит? В чем особенность корюшки? И как приготовить из мойвы севиче, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – шоумен Дмитрий Коляденко.



В четверг, 23 января, в 10:00 на «Интере» – программа о сливках.

Этот продукт получают из верхнего слоя молока. Многие любят сливки за нежный, сладковатый вкус. А ещё они полезны и питательны. А добавленные в чай или кофе сливки придают напиткам неповторимый вкус. Какие разновидности этого молочного продукта продаются в наших магазинах? Из чего они состоят? Как отличить натуральные сливки от растительных? Можно ли приготовить этот продукт в домашних условиях? И какие блюда лучше всего готовить на основе сливок? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Светлана Леонтьева.



В пятницу, 24 января, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о сухофруктах.

Человечество лакомилось сухофруктами еще до нашей эры. Наши предки просто раскладывали плоды на камнях и ждали, пока солнце испарит из них влагу. Именно сухофрукты были обязательным продуктом среди провизии мореплавателей. Ведь они хорошо хранились, занимали мало места, а из-за высокой калорийности – надолго обеспечивали энергией. Кто знает, смог бы Колумб доплыть в Америку, если бы не запасся изюмом, курагой и финиками! Чем же так полезны сухофрукты? Как их делают? С какими блюдами лучше употреблять сухофрукты – с выпечкой, кашами, салатами? И как приготовить конфеты из сухофруктов, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – телеведущий Слава Соломка.



А в субботу, 25 января, в 10:00 в эфире «Интера» – выпуск «Полезной программы» о том, на что обращать внимание при выборе шпрот (повтор от 11.12.2019).

Во времена СССР они были дефицитом, а сейчас их можно встретить практически в любом магазине. Что такое шпроты – название рыбы или способ приготовления? Какие полезные витамины и микроэлементы содержат шпроты? На что следует обратить внимание, чтобы выбрать качественный и свежий продукт? Какие опасные вещества могут попасть в шпроты? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты ток-шоу, среди которых – актер Виталий Борисюк и телеведущая Светлана Вольнова.



