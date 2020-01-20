Пристайко обещает объяснить визит Зеленского в Оман

Министерство иностранных дел планируют объяснить причины рождественской поездки президента Владимира Зеленского в Оман. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, МИД помогал организовывать данную поездку Зеленского.



"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", - сообщил Пристайко.

