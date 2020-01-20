В Киеве во вторник ожидается сильный ветер

Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в Киеве днем 21 января, что соответствует I уровню опасности (желтому), сообщает Укргидрометцентр.



"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу… держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении.

