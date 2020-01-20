В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода

Во вторник, 21 января, погоду без осадков в Украине будет продолжать определять поле повышенного атмосферного давления, температура существенно не изменится и останется выше климатической нормы, как для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. В этот день по всей Украине - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла.



В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 21 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,5 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 28,1 градуса мороза в 1907 году.



В среду, 22 января, ночью без существенных осадков, днем в большинстве областей Украины, кроме юга, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем на крайнем юге и местами в Прикарпатье 3-7° тепла.



В Киеве 22 января ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем около 0°.

