Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в отставку, если окажется в ситуации, аналогичной премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которому предъявили обвинения в коррупции. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel, опубликованном 19 января.



"Если в Украине вас обвиняют в коррупции, вы должны уйти в отставку или вы можете продолжать", – спросил журналист.



"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" – ответил Зеленский.



После этого он добавил: "Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло – тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", – ответил президент.

