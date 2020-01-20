Украина падает в рейтинге инновационных экономик

Украинская экономика потеряла три позиции в Рейтинге инновационных экономик мира агентства Bloomberg.



По обновленным данным, Украина занимает 56 место. А еще в начале 2018 года она находилась на 42-м месте. Год назад наша экономика была на 47 месте.



На первое место в рейтинге вышла Германия, потеснив Южную Корею, которая возглавляла рейтинг в течение шести лет. В то же время США опустились на одну ступень - 9 место. На третье место в рейтинге вышел Сингапур.



Япония опустилась на 12-е место, опустившись на три позиции ниже аналогичного показателя прошлого года. Вторая по величине экономика мира, Китай, поднялась на одну строчку вверх - 15 место.



Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg в течение восьми лет анализирует десятки критериев, используя семь показателей, таких как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

