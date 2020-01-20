Число международных туристических поездок в 2019 году достигло 1,5 млрд

Число совершенных во всем мире в 2019 году международных туристических поездок составило 1,5 млрд, прирост по сравнению с 2018 годом на 4%, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).



"В 2019 году во всем мире было зафиксировано 1,5 млрд туристических прибытий. Рост международного туризма продолжается уже десятый год подряд. Прирост на 4% по сравнению с предыдущим годом и такой же прирост, запланированный на 2020 год, говорит о том, что туризм стал одной из самых быстрорастущих и стабильных отраслей мировой экономики", - следует из сообщения организации.



Рост туризма в 2019 году наблюдался во всех регионах мира. Однако он оказался ниже ожидаемого из-за Brexit, краха холдинга Thomas Cook, геополитической напряженности и глобального экономического спада. Особенно эти события затронули Европу, Азию и Тихоокеанский регион.



По данным организации, в 2019 году число поездок на Ближний Восток выросло на 8%, в Азию - на 5%, в Африку - на 4%. Число путешествий в Европу несколько снизилось по сравнению с предыдущими годами, тем не менее регион продолжает лидировать по числу международных прибытий - 743 млн иностранных гостей (плюс 4%). Северную и Южную Америку туристы посещали на 2% чаще, чем годом ранее. При этом число поездок в Южную Америку заметно снизилось из-за протестов в ряде стран.



"В 2020 году мы ожидаем роста международного туризма на 3-4%. Крупнейшие международные события, такие, как летние Олимпийские игры в Токио, или выставка Expo 2020 в Дубае, должны положительно повлиять на прирост турпотоков", - подчеркивают в UNWTO.



Расходы туристов в зарубежных поездках в 2019 году продолжали расти, особенно в странах, принимающих наибольшее число иностранных гостей. Так, Франция сообщила о росте расходов туристов на 11%, США - на 6%. В то же время Бразилия и Саудовская Аравия заявили о снижении расходов туристов.



"Число стран, получающих от туризма более миллиарда долларов в год, удвоилось с 1998 года. 2020 год объявлен UNWTO Годом развития сельского туризма, и мы надеемся, что это будет способствовать подъему сельских территорий, стимулированию экономического роста, созданию новых рабочих мест и развитию культуры", - цитирует пресс-служба UNWTO генерального секретарь организации Зураба Пололикашвили.

