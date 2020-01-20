СМИ подсчитали ложь Трампа за время президентства

Фактчекинговый сервис американского издания The Washington Post подсчитал, сколько раз за время своего президентства соврал Дональд Трамп.



Выяснилось, что глава Белого дома лгал в среднем по 14,8 раз в день, в общем за годы своего правления он сделал более 16 200 ложных или вводящих в заблуждение заявлений.



Фактчекинговый сервис собирал и и анализировал каждое подозрительное заявление президента США.



По данным журналистов, в 2017 году он солгал 1999 раз, в 2018 – 5689, в 2019 – 8155. Всего же, по состоянию на 19 января 2020 года (1095 день правления), у Трампа 16241 лживых заявлений.

