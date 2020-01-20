СМИ подсчитали ложь Трампа за время президентства

СМИ подсчитали ложь Трампа за время президентства

Фактчекинговый сервис американского издания The Washington Post подсчитал, сколько раз за время своего президентства соврал Дональд Трамп.

Выяснилось, что глава Белого дома лгал в среднем по 14,8 раз в день, в общем за годы своего правления он сделал более 16 200 ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

Фактчекинговый сервис собирал и и анализировал каждое подозрительное заявление президента США.

По данным журналистов, в 2017 году он солгал 1999 раз, в 2018 – 5689, в 2019 – 8155. Всего же, по состоянию на 19 января 2020 года (1095 день правления), у Трампа 16241 лживых заявлений.