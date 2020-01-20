Разработка адаптивных веб-сайтов от профессионалов

Для любого бизнеса создание сайта выступает неотъемлемой частью продвижения и получения внимание целевой аудитории. Веб-студия Wise Solutions предлагает разработку адаптивных сайтов, интернет-магазинов на Битрикс и полное сопровождение для вывода ресурсов в топ поисковой выдачи.

Индивидуальная разработка интернет-магазинов

Специалисты веб-студии занимаются разработкой проектов E-COMMERCE, которые индивидуализированы под запросы и нужды заказчика. Это дает возможность создавать максимально эффективные сайты, магазины под конкретную целевую аудиторию, с грамотно продуманной юзабилити, бесперебойной работой. Сайты интегрируются с внешними системами и приносят растущую прибыль. Более детально ознакомиться с предложениями студии можно на странице https://www.wise-solutions.com.ua/services/web/, где указаны предлагаемые услуги и ориентировочные цены.

Почему стоит заказать индивидуальную разработку интернет-магазина:

прорабатывается индивидуальная маркетинговая стратегия сайта;



структура ресурса создается полностью с нуля и затачивается под целевую аудиторию;



уникальное графическое оформление, дизайн и функционал;



все элементы продуманы до мелочей.

Клиенты, которые желают получить готовые решения по более доступной цене, могут заказать создание сайта на готовом шаблоне CMS Бітрікс. Шаблон можно индивидуализировать под конкретное направление бизнеса, а стоимость такого варианта приятно удивит.

Помимо создания и разработки сайтов, специалисты студии обеспечат эффективное продвижение в поисковых системах, контекстную рекламу, полноценную техподдержку.

Схема сотрудничества

В процессе разработки сайта выполняются такие работы:

ознакомление с бизнесом клиента, сбор информации и анализ потребностей клиента;



создание технического задания;



проектирование сайта;



разработка дизайна, работа над юзабилити;



адаптивная верстка;



проектирование на CMS Битрикс и тестирование перед запуском.

Сотрудничество с клиентами осуществляется на основании официального договора с четко прописанным перечнем услуг, обязанностями сторон. Гарантирована защита конфиденциальных данных и коммерческой тайны, клиенты могут рассчитывать на максимальную безопасность. Все доступы к программным продуктам передаются клиенту, а специалисты веб-студии обеспечивают корректное функционирование сайтов, их продвижение и техническую поддержку.