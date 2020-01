В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету в честь группы Queen, сообщается в Twitter монетного двора.



Монета стала первой из серии Легенды музыки. Ее в видеоролике представил гитарист группы Брайан Мэй.



На одной стороне монеты изображена королева Британии Елизавета II, а на другой Queen.



Монета доступна в различных исполнениях и ее цена начинается от 17 долларов и достигает 2623 долларов.





The #Queen 2020 commemorative #coin has received the (rock) royal seal of approval! We’re glad you like it, @DrBrianMay! >> https://t.co/2fe6hcP8Jg@QueenWillRock @OfficialRMT pic.twitter.com/GOatsOwxPZ