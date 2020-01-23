Вышел трейлер фильма "Цвет из иных миров" с Кейджем

Вышел трейлер хоррора Цвет из иных миров с Николасом Кейджем в главной роли. Видео появилось на официальном YouTube-канале IGN.



Лента снята за мотивами одноименного романа Говарда Лавкрафта. По сюжету, на территорию фермы жителей американской глубинки упал метеорит. Вместе с ним там появились инопланетные существа.



Инопланетяне начали заражать умы и тела жителей. Главный герой, глава семейства Гарднеров, которого сыграл Николас Кейдж, вынужден сражаться с пришельцами.



Режиссером картины стал Ричард Стэнли, а одним из продюсеров - Элайджа Вуд. В Америке фильм выйдет в прокат 24 января.





