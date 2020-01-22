Инфекция в Китае представляет угрозу для всего мира

Из страны поступают тревожные новости, передает BBC. Здесь разгорается эпидемия заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Выявляются новые случаи заражения пневмонией неизвестного происхождения. Эксперты не исключают выход инфекции за пределы страны.



Напомним: в начале января в Южной Корее госпитализировали 36-летнюю гражданку КНР, а в Таиланде под карантин попала 61-летняя китайская туристка с симптомами заболевания (затрудненное дыхание, кашель и высокая температура). Также под присмотром врачей находятся несколько пациентов в Японии, Гонконге и Сингапуре. В азиатском регионе действует режим повышенной безопасности на границах с Китаем.



Число подтвержденных властями случаев заражения штаммом короновируса нового типа превзошло 200; трое скончались. А около 700 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением медиков. О новой инфекции известно мало. Скорее всего, она передается воздушно-капельным путем. Первые жертвы вируса, в свою очередь, могли заразиться от животных.

