Масло из сои признано вредным для мозга

Американские ученые заявляют: соевое масло не только вызывает ожирение и диабет, но и влияет на риск развития неврологических недугов вроде аутизма, болезни Альцгеймера, тревожности и депрессии, пишет Medical Express. Это масло активно используют для жарки, добавляют в пакетированную продукцию, в корм для скота.



Ученые ссылаются на эксперименты с грызунами. Они сравнивали состояние животных, сидевших на трех разных диетах с высоким содержанием жира. Использовалось соевое масло, соевое масло с низким уровнем линолевой кислоты и кокосовое масло. Эксперты не обнаружили никакой разницы между воздействием модифицированного и немодифицированного соевого масла на мозг.



В любом случае, соевое масло плохо сказывалось на функционировании гипоталамуса. Данная зона мозга регулирует вес тела, поддерживает температуру, имеет решающее значение для размножения и физического роста, а также для реакции на стресс. Было определено также, что ряд генов переставал работать должным образом из-за масла.



Один из таких генов продуцирует гормон любви - окситоцин. У мышей, питавшихся соевым маслом, уровень окситоцина в гипоталамусе снижался. Исследовательская группа обнаружила около 100 других генов, также затронутых соевым маслом. И это может влиять не только на вероятность набора веса и на энергетический обмен, но и на вероятность неврологических недугов.

