Биологи установили, что позволяет развиваться туберкулезу

Исследователи из Поднебесной нашли важный патогенный механизм микобактерий, вызывающих туберкулез, передает Xinhua. Это открытие позволяет лучше понять, как бактерии провоцируют заболевание. Ученые описали ранее неизвестный механизм, который микобактерии использовали для подавления иммунитета в теле хозяина.



Особое внимание привлек один из выделяемых бактерией белков. Он способен использовать человеческие белковые молекулы, чтобы атаковать иммунную защиту. Это позволяло эффективно заражать организм и вызывать полноценный туберкулез.



К слову сказать, новая вакцина не дает развиться инфекции. Экспериментальная вакцина M72/AS01E компании GlaxoSmithKline показала свою эффективность против самой распространенной формы туберкулеза. Вакцину опробовали в Африке примерно на 3600 добровольцах с латентной формой туберкулеза (без симптомов).

