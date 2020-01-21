Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника

Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал желаемого соперника для своего подопечного. Он считает, что Макгрегор должен сразиться с американцем Джастином Гэтжи в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Кавана рассказал в эфире ESPN.

Кавана считает, что бой с 31-летним американцем должен быть проведен в полусреднем весе. При этом специалист подчеркнул, что это является его личным предпочтением.

20 января менеджер американца Хорхе Масвидаля Ибрагим Кава предложил Макгрегору проведение боя за временный титул UFC в полусреднем весе. По его мнению, такую возможность открывает травма нынешнего чемпиона Камару Усмана.

19 января Макгрегор провел поединок в октагоне впервые с осени 2018-го. Ирландец вышел против американца Дональда Серроне и нокаутировал его за 40 секунд. Бой прошел в полусредней весовой категории.

Макгрегор не выигрывал с 2016 года. Победа над Серроне стала 22-й в его карьере (при четырех поражениях). Гэтжи выступает в легком весе. В сентябре 2019-го он также в первом раунде нокаутировал Серроне, одержав 21-ю победу в MMA. Американец уступал лишь дважды.