У Коломойского отсудили 100 млн по делу Привата

Хозяйственный суд Львовской области принял новое решение в деле о рефинансировании ПриватБанка, сообщает пресс-служба НБУ.



Так, суд в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на предмет ипотеки Днепрометаллсервиса.



По информации регклятора, в сентябре 2014 года компания Днепрометаллсервис (связана с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским) предоставила Нацбанку в залог нежилое помещение площадью почти 20 000 кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве залога по кредиту рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.



Отмечается, что поскольку Днепрометаллсервис не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.



16 января суд удовлетворил иск Нацбанка в полном объеме.



Как сообщают в НБУ, в общей сложности суды приняли 24 решения в пользу Нацбанка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млн грн. 18 решений вступили в законную силу, исполнительные документы по ним направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

