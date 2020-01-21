Министр недоволен строгими нормами хранения наркотиков

Министр юстиции Денис Малюська считает, что увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество посадок, о чем он заявил в эфире программы Сніданок на 1+1.



"У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больше (наркотиков, - ред.) не является преступлением – вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму", - сказал он.



Из-за таких строгих норм, по словам министра, в украинских тюрьмах излишне удерживаются около 10 000 человек.



Малюська отметил, что зависмых от наркотиков людей надо лечить, а не "пачками отправлять в тюрьмы", где нет необходимой медицинской инфраструктуры.

