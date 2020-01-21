Россияне оказались лидерами по получению украинского гражданства

Россияне оказались лидерами по получению украинского гражданства

Украинское гражданство за прошлый год указами президента предоставили 1,1 тыс. иностранцам, большинство среди которых составили россияне, ответили в миграционной службе на запрос Украинских новин.

"В течение 2019 года указами Президента Украины в гражданство Украины принято 1090 лиц", - сказано в сообщении.

В январе - мае (при президентстве Порошенко преимущественно) в украинское гражданство было принято 652 лица, а с июня (при президентстве Зеленского) – 438.

И при Порошенко, и при Зеленском украинское гражданство получило больше всего россиян – 97 и 84 соответственно.

В гражданство Украины за пролый год приняли 181 россиянина, из Сирии гражданство получили 124 человека, из Армении – 105, а 89 лиц до этого не имели гражданства какой-либо страны.

Также в прошлом году гражданами Украины стали 63 лица из Ирана, 60 – Ирака, 50 – Ливана, 49 – Афганистана, 41 – Молдовы, 34 – Узбекистана, 33 – Иордании, 32 – Беларуси и по 31 из Грузии и Азербайджана.

Кроме того, гражданство Украины получили 25 лиц из Египта, 23 – Турции, 19 – Нигерии, 14 – Пакистана, 11 – Индии, по 8 – Йемена и Марокко, 7 – Вьетнама, по 6 – Камеруна и Судана, по 5 – Казахстана и Ливии.

Также гражданами Украины стали 4 человека из Алжира, по 3 – из Палестины, Туркменистана и Гвинеи, Эфиопии и Бангладеш, по 2 – Кубы и Туниса, по 1 – Латвии, Монголии, Конго, Демократической Республики Конго, Анголы, Ганы, Мадагаскара и Бразилии.

Кроме 1,1 тыс. лиц, принятых в гражданство Украины указами президента, в 2019 году украинское гражданство приобрели 20,2 тыс. лиц.

В частности, 15,7 тыс. человек получили гражданство по рождению, 3,5 тыс. – по территориальному происхождению, более 400 – в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, более 200 – на основании решений судов, остальные – вследствие усыновления, установления опеки или по международным договорам.

Из них 13,6 тыс. человек – из Украины, а 6,6 тыс. – из иностранных государств, в частности 2,9 тыс. – из России.