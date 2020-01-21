Россияне оказались лидерами по получению украинского гражданства

Украинское гражданство за прошлый год указами президента предоставили 1,1 тыс. иностранцам, большинство среди которых составили россияне, ответили в миграционной службе на запрос Украинских новин.



"В течение 2019 года указами Президента Украины в гражданство Украины принято 1090 лиц", - сказано в сообщении.



В январе - мае (при президентстве Порошенко преимущественно) в украинское гражданство было принято 652 лица, а с июня (при президентстве Зеленского) – 438.



И при Порошенко, и при Зеленском украинское гражданство получило больше всего россиян – 97 и 84 соответственно.



В гражданство Украины за пролый год приняли 181 россиянина, из Сирии гражданство получили 124 человека, из Армении – 105, а 89 лиц до этого не имели гражданства какой-либо страны.



Также в прошлом году гражданами Украины стали 63 лица из Ирана, 60 – Ирака, 50 – Ливана, 49 – Афганистана, 41 – Молдовы, 34 – Узбекистана, 33 – Иордании, 32 – Беларуси и по 31 из Грузии и Азербайджана.



Кроме того, гражданство Украины получили 25 лиц из Египта, 23 – Турции, 19 – Нигерии, 14 – Пакистана, 11 – Индии, по 8 – Йемена и Марокко, 7 – Вьетнама, по 6 – Камеруна и Судана, по 5 – Казахстана и Ливии.



Также гражданами Украины стали 4 человека из Алжира, по 3 – из Палестины, Туркменистана и Гвинеи, Эфиопии и Бангладеш, по 2 – Кубы и Туниса, по 1 – Латвии, Монголии, Конго, Демократической Республики Конго, Анголы, Ганы, Мадагаскара и Бразилии.



Кроме 1,1 тыс. лиц, принятых в гражданство Украины указами президента, в 2019 году украинское гражданство приобрели 20,2 тыс. лиц.



В частности, 15,7 тыс. человек получили гражданство по рождению, 3,5 тыс. – по территориальному происхождению, более 400 – в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, более 200 – на основании решений судов, остальные – вследствие усыновления, установления опеки или по международным договорам.



Из них 13,6 тыс. человек – из Украины, а 6,6 тыс. – из иностранных государств, в частности 2,9 тыс. – из России.

