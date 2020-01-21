В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов

В Иране готовы выплатить три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа. С таким предложением выступил депутат Ахмад Хамзе, сообщает агентство ISNA во вторник, 21 января.



"От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - заявил он во время выступления в парламенте.



Названная депутатом провонция является родиной ликвидированного в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

