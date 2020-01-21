Министр дал совет детям украинских шахтеров

В Украине дети шахтеров должны искать себе другие профессии. Добыча угля в стране со временем уйдет в прошлое. Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентация проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщает УНН во вторник, 21 января.



"Дети из шахтерских семей должны искать другой, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии", – сказал Оржель.



По его словам, это "тяжелый социальный вопрос", когда надо искать работу в городах и городках, где единственным местом работы является шахта, но мировая тенденция говорит о том, что добыча угля будет в прошлом.



Оржель отметил, что значительное количество шахт будет закрываться именно из-за нерентабельности.



"Конечно, будет сокращаться. Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них – нерентабельны", – добавил министр.

