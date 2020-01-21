Беларусь готова закупить нефть за пределами РФ по мировым ценам - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее.



"Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти - ИФ) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую, нефть, - по мировым ценам", - сказал Лукашенко на совещании с правительством во вторник.



Президента цитирует госагентство БелТА.

