В Давос по делу

Пока не удалось установить точную геолокацию человека, называющего себя пятым президентом Украины. Источник во фракции «Европейская соли…» плачущим голосом Ирины Геращенко утверждает, что шеф улетел со своим новым любимцем Лешей Гончаренко (не путать с премьером) в солнечную Швейцарию. А ведь обещал ее взять. Она уже себе новую шапочку в ЦУМе Ахметова присмотрела. Со стразиками, б…ть, и куда ее теперь засунуть? Полностью поддерживаю Ирину. Это форменное безобразие!



Все отметили, что в последние месяцы проявилась теплая близость экс-главкома с неудачным сыном Костусева. Сначала Петр и Алексей трогательно сплели пальцы в едином порыве чувств, а затем Гончаренко стал главным спикером фракции «ПЕС», оттеснив на второй и даже третий план мгновенно подурневшую Геращенко. О, этот проклятый новый трансгендерный мир с мигрирующей половой ориентацией!



А ведь именно сегодня, 21 января, следователи ГБР ждали носителя томоса на допрос в уютном кабинете. У Петра Алексеевича весь январь расписан: через день на допрос. Однако напрасно они всматривались в направлении главного железнодорожного вокзала столицы. Порошенко не пришел. Он же такой непредсказуемый. Никогда не приходит по повестке. Всегда норовит прийти в неурочный день. Паскудный характер такой. Вчера вот пришел, нахамил и ушел. Зачем приходил, чего хотел? Не ясно. И вот улетел в Швейцарию, поскольку в Давосе без него разваливается мощная антипутинская коалиция. И к тому же проклятые пинчуковцы, продавшие душу Соросу, нашли замену Петру Алексеевичу.



Теперь на роль главного патриота нации пробуется «узник Кремля» Сенцов. Потенциально очень успешный проект, поскольку «узник» привез с собой из «застенков ФСБ» очень много раритетных вещей: баночки, фрагменты служебной одежды, поделки из подручных материалов, почти целая зубная щетка

Остается еще слабая надежда на то, что Петра Алексеевича сняли с рейса на Женеву. Согласитесь, что пятый президент, Сенцов со своими баночками, Зеленский и Трамп в одном месте – это явный перебор. Адская смесь, которая грозит подорвать основы нашего глобального, то есть очень разогретого мира

Теперь на роль главного патриота нации пробуется «узник Кремля» Сенцов. Потенциально очень успешный проект, поскольку «узник» привез с собой из «застенков ФСБ» очень много раритетных вещей: баночки, фрагменты служебной одежды, поделки из подручных материалов, почти целая зубная щетка. Всю эту коллекцию он собирается активно раздаривать на международном экономическом форуме.Вот как можно так жестоко обращаться с пятым президентом нации, который практически в одиночку отразил нападении «страны-агрессора»? Стоило один раз прос...ть выборы, как все. Забыли великого главнокомандующего. Сенцова в бизнес-классе катают в Швейцарию, а «украинский Черчилль» вынужден сбегать из ГБР, чтобы укоризненно посмотреть в глаза Трампу: за шо?!! Хотя вряд ли ему удастся подобраться к старине Дональду на расстояние визуального контакта. Охрана американского президента прекрасно осведомлена обо всех уловках, на которые идут лидеры Украины для селфи с Дональдом. Поэтому туалет отпадает. Там в прошлый Давос Петр Алексеевич караулил президента США, который изменил ему с главой Руанды. Страшный и шокирующий случай. Тем не менее, пятый президент полон решимости напомнить о своем забытом существовании. На панели Пинчука, посвященной стейкхолдерам Сороса, всегда есть бесплатная жрачка довольно низкого качества. Но учитывая местные расценки на еду, когда даже паршивый бургер может стоить двадцать евро, и такое питание сойдет. Главное – это выражение лица, с которым ты жрешь сало зятя экс-президента. Вот ведь с…нок. Да где бы он был, если бы не Петр Алексеевич?! Носил бы тапочки Кучме и играл на подтанцовке у Элтона Джона в своем гребаном «Пинчук-центре», украшенном работами художника Ройтбурда «Мое видение анального акта». И еще другой с...нок – Сенцов под ногами путается. Но ничего, Петр Алексеевич еще себя покажет в полный рост. Непримиримая воля к победе, жесткая самодисциплина и жалобное выражение лица, которое необходимо для разговора с потенциальными инвесторами – все это есть в наличии у экс-главкома.Его не сломить даже силовым приводом в ГБР! Порошенко полон желания дать решительный отпор агентам Кремля, которые хотят совершить реванш руками своих подручных из Бюро расследований.И его появление на публике в Давосе должно вызвать фурор. Мужчина в мятом костюме бодро пляшет гопак перед кортежами правительственных делегаций, требуя вознаграждения. Швейцарская экзотика. Тут даже миллиардеры такое делают. Хохоча, Петр будет приставать к Зеленскому с криком: «Я дам вам парабеллум отстреливаться от Путина». Какие, однако, страсти могут бушевать на относительно тихом курорте. Добавьте к этому пребывание Зеленского в Давосе – транзитом по дороге в Израиль. Даже Грета побледнеет от грядущих катаклизмов. Нет, конечно, мысль посадить один миллиард деревьев очень воодушевляет. Но кто же их, б…ть, сажает зимой? Да еще перед визитом нашего кармического лидера? Израиль уже снегом засыпало, а он туда только собирается!Остается еще слабая надежда на то, что Петра Алексеевича сняли с рейса на Женеву. Согласитесь, что пятый президент, Сенцов со своими баночками, Зеленский и Трамп в одном месте – это явный перебор. Адская смесь, которая грозит подорвать основы нашего глобального, то есть очень разогретого мира. Тут даже стейкхолдеры и высадка миллиардов кустов чертополоха при личном участии Греты не помогут. Надо предпринимать более крутые меры. В свое время очень помогал галоперидол. Старое, доброе, практически винтажное средство от всеобщего потепления в лице Сороса.