Гвардиола призвал к революционным изменениям в английском футболе

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола призвал футбольных чиновников упразднить Кубок английской лиги с целью сократить количество матчей в сезоне.



"Чтобы расписание стало менее насыщенным, нужно убрать один из внутренних турниров. Кубок английской лиги? Уберите некоторые турниры. Исключите их полностью, так будет меньше игр.



Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, больше качества. Людям понравится это. Они смогут ходить в театр, в кино, рестораны, смотреть на салюты, наслаждаться жизнью вне футбола.



Иначе это уже слишком. Из-за большого количества матчей игроки получают травмы. И я не удивлен. Мне очень жаль выбывших из строя Кейна и Рэшфорда. Футбольные власти должны подумать над этим.



Мы играем с разницей в пару дней все снова и снова. Игроки страдают от такого расписания. Чтобы провести столько матчей за сезон, нужно, чтобы год состоял из 400 дней", – заявил главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола.

