ГБР готовит Порошенко принудительный привод на допрос

Государственное бюро расследований готовит материалы для принудительного привода пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом журналистам рассказал следователь ГБР Олег Корецкий, передает УНН.



"Порошенко Петр Алексеевич был вызван сегодня на 10:30 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производсьве, касающемся законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки... Но он без уважительных причин, не сообщая о любых уважительным причинах, не появился сегодня на допрос. Согласно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - сказал Корецкий



Также, по его словам, когда Порошенко 20 января появился без предупреждения и без вызова в Государственное бюро расследований ему было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса.

