Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".



По его словам, у Беларуси нет сейчас альтернативы по поставкам российской нефти.



"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицировать нам нужно. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы будем завозить из Балтики и процентов 30 из Украины - проверенный уже путь", - заявил Лукашенко.



При этом он отметил, что РФ может не согласится на поставку нефти из Казахстана.



"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если РФ согласится с этим. Удивительно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - заявил беларусский президент.



Он также констатировал, что экономические условия, в которых приходится работать Беларуси, усложняются.



"Из-за введения РФ налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - заявил Лукашенко.

