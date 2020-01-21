В ВАКС решили заочно судить экс-нардепа Онищенко

Антикоррупционный суд принял решение рассматривать дело бывшего депутата Александра Онищенко заочно. Об этом во вторник, 21 января, общественная организация Центр противодействия коррупции в Telegram. По ее данным, следующее заседание назначено на 4 мая. Это обусловлено тем, что Онищенку необходимо направить повестку в Германию, где он сейчас находится под стражей, и пройти связанную с этим процедуру.



Как сообщается, адвокаты настаивали, что Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в суд, поэтому заочного слушания быть не может.



Напомним, о задержании Онищенко в Германии стало известно 3 декабря 2019 года, хотя по данным СМИ, он был задержан еще 29 ноября. Тогда в САП говорили, что экстрадиция займет один-два месяца, но может затянуться.



Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.



По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.



В ноябре в НАБУ заявили, что Онищенко проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

