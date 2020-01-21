НАПК отказалось проверять дорогой подарок Баканову

Национальное агентство по предотвращению коррупции отказалось проверять факт получения подарка главой СБУ Иваном Бакановым от нарадепа Григория Суркиса, пишет во вторник, 21 января, Радио Свобода.



Журналисты Схем ранее высянили, что Суркис на своем юбилее всем гостям подарил фоторамки стоимостью около 15 тысяч гривен.



Однако в НАПК такой подарок поводом для расследования не считают.



"Изложенная в сообщении информация касательно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы Схемы, которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений относительно факта получения подарка главой Службы безопасности Украины Бакановым И. Г. ", - ответили в НАПК.



Как известно, должность главы СБУ запрещает Ивану Баканову получать подарки, которые превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, то есть около 2 тыс. грн. За нарушение этих правил предусмотрен штраф от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн и конфискация дорогой фоторамки.



Также ему запрещено устанавливать личные связи, которые могут мешать расследованиям СБУ или влиять на его авторитет или авторитет структуры.

