США присоединятся к инициативе по высадке триллиона деревьев, - Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США присоединятся к инициативе по высадке одного триллиона деревьев, которая была запущена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, он большой поклонник окружающей среды.
"Я очень большой поклонник окружающей среды. Я хочу чистейшую воду и чистейший воздух", - заявил Трамп.
По инициативе, в этом десятилетии должно быть посажено в один триллион деревьев за финансового участия бизнеса, правительств и благотворителей.
Инициатива направлена на стимулирование лесовосстановления во всем мире для борьбы с избытком углекислого газа в атмосфере, часто вызванным сжиганием ископаемого топлива, является причиной повышения глобальной температуры.
Объявляя об участии Соединенных Штатов в этой инициативе, Трамп, однако назвал экологических активистов "наследниками вчерашних дураков".
Дональд Трамп заявил, что США сейчас в гораздо лучшем экономическом положении, чем он мог себе представить, когда вступил в должность три года назад.
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