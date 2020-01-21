США присоединятся к инициативе по высадке триллиона деревьев, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США присоединятся к инициативе по высадке одного триллиона деревьев, которая была запущена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".



По его словам, он большой поклонник окружающей среды.



"Я очень большой поклонник окружающей среды. Я хочу чистейшую воду и чистейший воздух", - заявил Трамп.



По инициативе, в этом десятилетии должно быть посажено в один триллион деревьев за финансового участия бизнеса, правительств и благотворителей.



Инициатива направлена на стимулирование лесовосстановления во всем мире для борьбы с избытком углекислого газа в атмосфере, часто вызванным сжиганием ископаемого топлива, является причиной повышения глобальной температуры.



Объявляя об участии Соединенных Штатов в этой инициативе, Трамп, однако назвал экологических активистов "наследниками вчерашних дураков".



Дональд Трамп заявил, что США сейчас в гораздо лучшем экономическом положении, чем он мог себе представить, когда вступил в должность три года назад.

