Кабмин отдаст непрофильные активы госкомпаний частному сектору

Непрофильные активы украинских госкомпаний будут отданы частному сектору. Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



По его мнению, продажа этих активов позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. "Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.



Кроме того, премьер поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов госкорпораций. "Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - указал Гончарук.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать новую концепцию зарплат сотрудников всех министерств, ведомств и государственных компаний, а также "разобраться с ситуацией вокруг "Нафтогаза" по поводу выплаты процента топ-менеджерам компании с $2,9 млрд, которые Украина получила от РФ.

