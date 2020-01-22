ОПЕК ждет усиления сотрудничества с РФ после переназначения Новака министром энергетики

ОПЕК приветствует решение сохранить за Александром Новаком в составе нового правительства пост министра энергетики и возлагает надежды на укрепление сотрудничества с Россией. Об этом сообщил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в Twitter.



"Его повторное назначение на пост министра энергетики России на данном критически важном этапе еще более укрепит наше сотрудничество в деле стабилизации рынка нефти в интересах потребителей и производителей", - написал он.



21 января указами президента РФ Владимира Путина утверждена структура правительства РФ и состав кабмина. Свои посты в новом правительстве сохранили 12 министров, в том числе министр энергетики Александр Новак.

