Украину наводнили новые искусные подделки 200 гривен
На Украине выявили новый вид подделок наличной гривны. Речь о фальшивках номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества. Их не отличают от подлинных кассиры торговых сетей, и привозят в банки. Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, оказавшемся в распоряжении "Страны".
"Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающей от предприятий торговли. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность, прежде всего, для населения и кассиров предприятий торговли", — подчеркивается в документе.
Нацбанковцы заметили, что на фальшивых двухсотках, которые рисовали под серию 2007 года указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге — специальной защищенной. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв "S".
При этом фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, присутствующих в подлинных 200-ках. Нацбанк их перечислил:
• многотоновий водяной знак — портретное изображение Леси Украинки — имитирован печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета;
• погруженную в толщу бумаги защитную ленту имитировали печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета, текст на ленте читается;
• флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали — цвета (голубой и желтый) приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФП в виде темной полосы;
• невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФП имеют флуоресценцию зеленого и красного цвета, как и у настоящих.
При этом по множеству элементов подделки 200 гривен можно выявить. Нацбанковцы собрали несколько ключевых:
• Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью — цвета приближены к цветам настоящих банкнот.
• Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями.
• Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями.
• Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала «200» на лицевой стороне банкноты не имитирован.
• Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «200») при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают.
• Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «200» не имитировано.
• Микротексты частично читаются.
Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются фальшивки:
• ББ 3999969
• ББ 9660933
• ББ 9953999
• БТ 5509969
• БТ 6006653
• БТ 6699969
• БТ 6935055
• БТ 6935003
• БТ 9369653
• ТБ 0333535
• ТБ 3630933
• ТБ 5063995
• ТБ 6955993
• ТБ 9053935
• ТТ 6003969
• ТТ 9909363
• ТТ 9909366
По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, НБУ всегда старается дать максимум актуальной информации о новых фальшивых купюрах, чтобы помочь банкам и торговым предприятиям. Но когда поддельные деньги перестают принимать в магазинах, "фальшивки" попадают на рынки, где подлинность банкноты проверить не так легко. Так, подделки попадают в оборот на новом уровне.
"При этом крайне вяло идет изъятие подделок, поскольку никто ни хочет втягиваться в волокиту с вызовом полиции, регистрации каждой фальшивки и т.д. Обычно людям подсказывают, что у них «левые» деньги и дают уйти. Потому огромное количество подделок разного уровня проходят не один круг в денежном обороте страны. Лишь время от времени попадая в поле зрения властей. Иногда даже во время сдачи в сам Нацбанк в качестве поврежденной или ветхой банкноты", — объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.