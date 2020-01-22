Украина вышла на второе место в Европе по темпам распространения онкологии

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. В Министерстве здравоохранения заявили, что болезни на ранних стадиях поможет снизить этот показатель.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в этом году для обеспечения эндоскопических обследований в рамках программы медицинских гарантий выделен 1 млрд гривен.



Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входят: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия. Для того чтобы пройти исследование, нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.



"Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача", - добавили в министерстве.



С 1 апреля 2020 Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. Это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно.

