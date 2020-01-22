Вкус варранта

Всемирный банк поспешил улучшить прогноз роста ВВП Украины в ближайшие три года. Это произошло накануне Давоса, сразу после печальной вести, что МВФ не дает нам пока никакого кредита, вопреки радостным сообщениям после телефонного разговора Владимира Зеленского с Кристалиной Георгиевой. Новые показатели грозят большими выплатами по называемым варрантам (VRI). Вот вам и секрет нашего успеха...

Согласно данным ВБ, нам прогнозируют рост ВВП в 2020 году – до 3,7%, в 2021 году, как и в 2022-м, – 4,2%. Ранее ВБ пророчил в 2020 году на уровне 3,4%, а в 2021 году – 3,8%. Любопытно, что обновленный прогноз развития мировой экономики вышел еще не по всем странам. Но Украину оценили в первых рядах. Такая оперативность не удивительна: по «реструктуризации имени Яресько» при росте ВВП от 3% до 4% премия кредиторам составит 15% от показателя превышения, если 4% и выше – то еще 40%.



Прибавка на 0,3% и 0,4% соответственно появилась одновременно с сообщением, что до конца 2020 года Украине предстоит выплатить $24,8 млрд. внешних заимствований. При том, что резервы НБУ на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд. Из которых меньше половины это реальная валюта, остальное ценные бумаги, в основном казначейские облигации США.



Заметим, что основные выплаты идут как раз по реструктуризированным еврооблигациям 2015 года. Международному валютному фонду мы должны относительно немного – около $1,4 млрд. Для сравнения только одна выплата по «реструктуризации имени Яресько» в начале сентября прошлого года составила $1,1 млрд.



И хотя министр финансов Оксана Маркарова сказала в интервью «Экономической правде» в ноябре прошлого года, что разговор о выплатах варрантам преждевременный и в Министерстве финансов пока не видят оснований закладывать в бюджет дополнительные суммы, кредиторы так не думают. И, судя по всему, торопят нас с улучшением макропрогноза, который позволит им получить сверхприбыли.



И тут самое время напомнить, как и почему были выпущены «инструменты возобновления стоимости» (по англ. – VRI или на финансовом сленге «варранты») в ходе реструктуризации в 2015 году. На тот момент министр финансов Украины, гражданка США Наталья Яресько подписала с частными кредиторами – держателями долговых ценных бумаг украинского правительства – оговор о реструктуризации суверенного внешнего долга. При этом 20% долга было списано, а на остаток осуществлен выпуск новых еврооблигаций. И теперь мы должны осуществлять выплаты по ним до 2040 года плюс премия за сговорчивость по описанной выше схеме: при росте ВВП выше 3% выплаты увеличиваются еще на 15%, свыше 4% – на 40% от суммы превышения.

Все дело в том, что эти ребята лучше понимали математическую составляющую нашего мощного падения в 2014-2015 гг, вызванную девальвацией гривны больше, чем в три раза. И ждали, когда выровняется база сравнения и номинальный ВВП в долларах достигнет заложенной в соглашение отметки $125,4 млрд., а рост реального ВВП начнет статистически превышать 3%



Это плата за списание нам 20% внешнего долга – $3,6 млрд. И по подсчетам многих экономистов она намного меньше той суммы, которую мы должны заплатить по варрантам. Кто-то скажет, что инвесторы рисковали, теряя реальные деньги и покупая взамен призрачный экономический рост в Украине в будущем, которого могло и не быть.



Но все дело в том, что эти ребята лучше понимали математическую составляющую нашего мощного падения в 2014-2015 гг, вызванную девальвацией гривны больше, чем в три раза. И ждали, когда выровняется база сравнения и номинальный ВВП в долларах достигнет заложенной в соглашение отметки $125,4 млрд., а рост реального ВВП начнет статистически превышать 3%.



Это произошло по плану. Рост ВВП у нас за 2019 год предварительно на уровне +3.5%. Номинальный ВВП (без учета инфляции, оказавшейся очень скромной – всего 4%) превысит $134 млрд. Это намного больше отметки в $125,4 млрд.



В 2015-ом, когда подписывалось соглашение о реструктуризации долга, нас убеждали, что такие показатели – несбыточная перспектива, которой никогда не будет. Хотя, если учесть, что номинальный ВВП Украины в 2013 году составлял $178 млрд., а 2014-ом в результате «вычета» показателей по Крыму и Донбассу он упал до $131 млрд., то нужную цифру мы отыграем очень быстро. А то, что в 2015-ом ВВП свалился на уровень $83 млрд., было из-за пересчета показателей ввиду троекратной девальвации гривны. Вот вам и вся хитрость.



Некоторое время мы умело скрывали экономический рост, показывая его ниже 3% (поначалу так и было), потом в преддверие выборов прежний Кабмин не удержался и Владимир Гройсман в запале политического энтузиазма начал выдавать на гора более оптимистические цифры.



Инвесторы обрадовались. Аналитики встревожились. Еще больше они испугались, когда новый премьер-министр Алексей Гончарук брякнул о своем плане роста экономики на 40% за 5 лет. Глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий оценил это в $9 млрд. выплат владельцам варрантов в 2022-2026 годах. А собственник инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Liga.net – в $8 млрд. В общем, язык мой – враг мой.



Теперь западные кредиторы к нам привязались намертво. Добровольно не отвяжутся. В этом плане примечательна колонка Андерса Аслунда на НВ. Поскольку «Новое Время» пишет, что обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию мыслей известного шведского экономиста и републикация полной версии текста запрещена (хотя этот же опус стоит и на Liga.net), мы перескажем написанное фрагментарно.



Итак, Аслунд считается, что украинских достижений-2019 намного больше, чем мы себе представляем. Прогресс, достигнутый Украиной за последние 12 месяцев, не следует недооценивать. Он вымостил путь к дальнейшим важным сдвигам в 2020-м.



Нынешняя экономическая ситуация в Украине куда лучше, чем многие думают. Во втором и третьем кварталах 2019 рост украинского ВВП перевалил за 4%. Премьер-министр Гончарук поставил цель достичь 5% в 2020-м, и 7% – в последующие годы. Это здоровые и реалистичные цели. А тем, кто сомневается, стоит вспомнить, что в 2000-2007 годах украинский ВВП в среднем достигал 7,5%. Сейчас есть все макроэкономические составляющие для того, чтобы повторить этот опыт. Большинство будет зависеть от того, сможет ли Украина открыть свою экономику, создав при этом прозрачные и одинаковые правила игры.

Уже сейчас начался поиск путей, как этих выплат избежать или хотя бы минимизировать. Кандидат экономических наук, зав. отдела экономико-математического моделирования ДННУ «Академия финансового управления» Иван Богдан пишет в своей статье для ZN.UA, что сложение будущих выплат по ВВП-варрантам с существующим государственным долгом Украины (45% ВВП) дает в итоге величину, значительно превышающую 60% ВВП



Так что нечего отлынивать – будем платить по варрантам. Хотя уже сейчас начался поиск путей, как этих выплат избежать или хотя бы минимизировать. Кандидат экономических наук, зав. отдела экономико-математического моделирования ДННУ «Академия финансового управления» Иван Богдан пишет в своей статье для ZN.UA, что сложение будущих выплат по ВВП-варрантам с существующим государственным долгом Украины (45% ВВП) дает в итоге величину, значительно превышающую 60% ВВП – уровень, используемый в Украине как фискальное правило согласно Бюджетному кодексу.



«То есть существующее в Украине фискальное правило по ограничению долга уровнем 60% ВВП не имеет смысла без учета оценок будущих выплат по ВВП-варрантам», – делает вывод автор, указывая, что согласно самым негативным сценариям выплат по ВВП-варрантам, они могут составить до 118% ВВП.



Впрочем, отмечает он, пути решения этой проблемы имеются, хотя, конечно, можно все оставить так, как оно есть сейчас. «Путь первый – выкуп ВВП-варрантов на вторичном рынке. Необходимые для этого средства привлекаются или путем выпуска новых облигаций, или путем получения целевых займов МФО для компенсации таких затрат.



Путь второй – новое соглашение с кредиторами. Проводится обмен ВВП-варрантов на обычные долговые обязательства или на другие деривативы с ограничением максимальной суммы выплат. Учитывая, что ВВП-варранты связаны с ОВГЗ 2015 г. объемом 13 млрд. долл. (со сроком погашения до 2027 г.), то во избежание кросс-дефолта проведение такой процедуры целесообразно после 2027 г.



Путь третий – проведение дополнительной юридической экспертизы решения правительства о выпуске ВВП-варрантов на предмет его конституционности. Признаком того, что Минфин и правительство Украины в 2015 г. превысили свои полномочия, является то, что в 2015-м Минфин мог осуществлять правовые действия только по долговым обязательствам (п. 14 Заключительных положений ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2015 год»).



Третий путь вполне возможен: в конце прошлого года Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для расследования ситуации в связи с заключением соглашения между Министерством финансов и специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году.



Сама Наталья Яресько не считает, что выплаты по ВВП-варрантам, которые были выпущены в 2015 году и привязаны к росту ВВП, начиная с 2020 года, будут слишком высокими. Она уверяет, что первые выплаты составят меньше $200 млн. Тем более, что с 2021 по 2025 годы, согласно подписанному договору, даже в случае 10%-го роста ВВП (чего не может быть, потому что не может быть никогда) эти выплаты не превысят 1% от ВВП. Если посчитать от $134 млрд. выходит $1,34 млрд. Мягко говоря, не мало...