В Казахстане запланировано пышное празднование юбилея Абая

Абай Кунанбаев – это известная личность в РК. Этот человек стоит у истоков зарождения и становления литературной письменности в стране. В этом году запланировано пышное празднование его 175-летнего юбилея. Средства на проведение массового мероприятия выделяются из бюджета. Общая сумма – 7.8 миллионов долларов или 3 миллиарда тенге. Это главные новости Казахстана. О запланированном торжестве заявил вице-министр культуры и спорта Республики.

Также на прошедшей встрече было сделано заявление, что в рамках юбилейного торжества запланировано более 70 мероприятий государственного и международного масштаба:

конференции на актуальные научные тематики;

симпозиумы;

просветительные мероприятия;

события республиканского значения.

В стране внимание уделяется культурной и спортивной жизни общества. Для молодежи организовываются тематические конкурсы, соревнования. На развитие культуры на 2020-2022 годы будет выделено из госбюджета 304.7 миллиарда тенге. Среди знаковых событий в этом году является перевод и издание собраний сочинений Абая на 10 иностранных языков. Также снято 3 документальных ленты, в которых рассказано о жизни и творчестве основоположника казахской письменности.

В конце лета текущего года пройдет практическая конференция. Местом проведения выбран Семей. Именно здесь родился Абай, провел детство. В научной конференции примут участие известные отечественные и зарубежные ученые. Не остались без внимания организаторов школьники, которые могут посетить экскурсионные туры. Этой возможностью могут воспользоваться учащиеся из любого региона страны. Экскурсия пройдет по памятным местам, которые помогут лучше понять личность этого известного человека, его образ жизни, мышление. Пройдут значимые события в высших учебных заведениях Казахстана:

научные встречи;

симпозиумы;

прочтение работ виновника торжества;

литературные фестивали;

поэтические вечера;

конкурсные программы (определят лучших знатоков творчества Абая).

Казахстанцы смогут по желанию принять участие в диктанте, посвященном произведениям юбиляра. Торжественные мероприятия пройдут в воинских частях, куда приедут талантливые писатели, ученые и культурные деятели. Празднование юбилея приобретет масштабный характер, так как из государственного бюджета будет выделена достойная сумма.