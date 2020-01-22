Сенат США утвердил правила проведения процесса импичмента

Сенат США принял резолюцию, устанавливающую правила рассмотрения вопроса об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу, сообщают американские СМИ.



"За" проголосовали 53 сенатора, "против" - 47. Голосование завершилось лишь под утро среды по вашингтонскому времени, заседание конгрессменов продолжалось около 13 часов.



В ходе обсуждения резолюции сенаторы также проголосовали по целой серии предлагаемых поправок. Однако республиканское большинство в верхней палате Конгресса США отвергло все предложения демократов. В частности, республиканцы не одобрили поправку, которая предполагает судебный запрос на предоставление документов из Белого дома, госдепа и Пентагона. В одной из поправок предполагалось вызвать ряд свидетелей, имевших, по мнению демократов, непосредственное отношение к действиям Трампа по Украине, среди которых - бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.



Одобренная резолюция предполагает, что в распоряжении команды Трампа и противостоящих ей демократических "менеджеров по импичменту" будет три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон получит возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.



Это считается победой демократического меньшинства, так как изначально планировалось, что стороны должны будут уложиться всего за два дня. Демократы же добивались того, чтобы на эту часть слушаний было выделено больше дней.



Затем сенаторы смогут задать свои вопросы по делу, этот этап займет 16 часов. Вопросы должны быть поданы в письменном виде. После этого сенаторы смогут приступить к дебатам, по итогам которых они должны определить, есть ли все-таки необходимость приглашать каких-либо свидетелей.



Накануне в начале судебного процесса в рамках процедуры импичмента лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл отметил, что резолюция, регламентирующая проведение судебных разбирательств по импичменту в Сенате, предполагает "справедливый план действий в рамках судебного процесса".



Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер в свою очередь заявил, что резолюция, предложенная Макконнеллом, "приведет к поспешному судебному разбирательству под покровом ночи с недостаточным количеством доказательств". Он подчеркнул, что резолюция "делает процесс получения доказательств как можно более сложным".



В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в Сенате выступают семь "менеджеров импичмента" от Палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.



Судебные разбирательства в Сенате в отношении Трампа сосредоточиваются на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей: злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.



Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

