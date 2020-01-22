Трамп хочет ограничить въезд в США для граждан Беларуси, Киргизии и еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп специальным указом ограничит въезд на территорию страны для граждан семи стран. В список попали Беларусь, Киргизия, Эритрея, Нигерия, Мьянма, Танзания и Судан. Заявление американского лидера по этому поводу ожидается 27 января, в годовщину идентичного указа, который касался ограничений на въезд для жителей стран с преобладающим мусульманским населением.



Пока что неизвестно, является ли перечень стран окончательным, однако он может быть расширен в любой момент. Стоит отметить, что Трамп не может наложить полный запрет на въезд в Соединенные Штаты для обычных граждан тех или иных стран, но есть возможность перестать допускать их к участию в лотерее грин-карт.



Прежде всего новые меры будут ощутимы для топ-чиновников или обладателей специальных категорий виз - им могут отказать в посещении страны без объяснения причин. Об этом сообщает издание Politico.



Запреты могут быть введены уже в понедельник, 27 января. В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что планирует расширить этот список, не уточняя названия стран.



В свою очередь Минск отреагировал на новости о будущем запрете посещения США для граждан Беларуси. "МИД никакого официального уведомления от американской стороны не получал. Комментировать сообщение СМИ не будем", - приводит слова Министерства иностранных дел издание tut.by. В посольстве США в Минске отказались от комментариев.

