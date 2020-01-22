Заболевание пневмонией нового типа зафиксировали в Таиланде

В Таиланде подтвердили первый случай заболевания пневмонией нового типа у местных жителей. Об этом сообщает Bangkok Post.



Как отмечается, 73-летняя женщина заболела после возвращения из города Ухань в конце 2019 года.



В настоящее время в Таиланде обнаружено четыре случая нового вируса - три китайских туриста и один тайский.



Также в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

