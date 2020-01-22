Президентом Греции впервые станет женщина

Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны. Об этом свидетельствует подсчет поданных за нее голосов.



Согласно конституции, парламент может проводить пять туров голосования по кандидатуре на пост главы государства. В первом туре требуется 200 голосов депутатов 300-местного однопалатного высшего законодательного органа. Сакелларопулу была избрана уже в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 261 парламентарий из 294 присутствовавших. Шесть парламентариев по разным причинам отсутствовали.



До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета - Верховного административного суда. Благодаря голосам, поданным за нее депутатами правящей правоцентристстской партией "Новая демократия", главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА и левого "Движения перемен", Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны.



33 депутата от Компартии Греции (КПГ), ультраправой "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса и левого движения МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса воздержались, так как не разрешается голосование "против" в процедуре избрания главы государства.



Выступлений на нынешнем заседании парламента не предусматривалось. Согласно уставу главного законодательного органа, после объявления результата председатель парламента Константинос Тасулас в сопровождении сопредседателей посетит Екатерини Сакелларопулу в ее кабинете в Государственном совете для того, чтобы объявить ей об избрании главой государства.

