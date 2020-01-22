В Украине в ближайшие сутки ожидается мокрый снег и порывы ветра

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины переместится масса прохладного и влажного воздуха, сообщает Укргидрометцентр. В четверг, 23 января, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Исключением станут западные области, где днем осадков не прогнозируют. Местами на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах холоднее – 4-9° мороза, в Одесской области – 1-6° тепла.



В Киеве возможен небольшой мокрый снег, гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, самая низкая – в 1942 году, 26° мороза.



В пятницу, 24 января, осадки в виде мокрого снега ожидаются только на севере Левобережья. На дорогах все ещё возможна гололедица.



Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла.



В Киеве без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

