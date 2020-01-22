СМИ анонсировали встречу Путина с Зеленским в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретится в Израиле. Об этом сообщают росСМИ. Как отмечается, президенты приедут в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.



Отметим, Офис украинского президента сообщал, что Зеленский поедет в Израиль после Всемирного экономического форума в Давосе.



Однако, в программе визита Зеленского только переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов. Рабочий визит Зеленского в Израиле состоится 23-24 января.

